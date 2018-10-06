Macron, kendisine söylenen emekliyi azarladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün ülkenin kuzeydoğusundakıi Colombey-les-Deux-Eglises kasabasına gitti. Burada halkla görüşen Macron'a bir emekli, "Maaşlarımız eriyor, emekli maaşlarının azaltılarak sağlık yatırımları yapılması hoşumuza gitmiyor" dedi. Macron bu tepkiye çok sert bir yanıt vererek, "Halinize şükredin, bu politika sayesinde sağlığınız iyi" dedi.

Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı olarak dikkatleri üzerine çeken Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün Fransız halkıyla bir araya geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Colombey-les-Deux-Eglises kasabasına giden ve burada temaslarda bulunan Macron, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle’un memleketi olarak da bilinen kasabada bazı emekliler, son dönemde Fransa’da gündeme gelen emekli maaşlarının azaltılarak sağlık bütçesinin artırılmasını eleştirdi. Bir emekli, “Paramız eriyor, az para kazanıyoruz. Bu kadar parayla yaşayamayız” yorumunu yaptı. Hiç beklenmedik bu yorum üzerine Macron çok sert bir yanıt verdi.

Emekliye, “De Gaulle, ‘Özgürce konuşabilirsiniz fakat hakkınız olmayan tek şey şikayet etmektir’ demişti, bu çok doğru bir söz. Ne kadar şanslı olduğumuzu fark etmiyoruz. Ülkemizde sağlıklı yaşlıların sayısı gittikçe artıyor. Bu iyi bir şey. Eğer herkes savaş zamanında liderimiz Charles de Gaulle gibi olsaydı ülkemiz çok daha iyi bir yer olurdu” dedi. Macron’un açıklamalarının ardından kasabada soğuk bir hava esti ve gerilim yaşandı.