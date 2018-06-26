Macron’dan Erdoğan’a tebrik mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

24 Haziran seçimlerinin ardından dünya liderlerinin ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrikleri sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden başarıyla çıkan Erdoğan’ın tebrik edildiği belirtildi.

Elysee Sarayı kaynaklarından yapılan açıklamada ise, “Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ı tebrik etti ve Türk halkına ekonomik ve sosyal alanlarda olumlu gelişmeler diledi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Macron’un, AB ve Türkiye arasındaki diyaloğun da sakinleşmesi çağrısı yaptığı öğrenildi.

Veliaht prensten mesaj

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Muhammed bin Selman, gönderdiği tebrik mesajında seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı.

Veliaht Prens mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhurbaşkanına sağlık ve mutluluk, kardeş Türk halkına da daha fazla ilerleme ve gelişme temennisinde bulunuyorum.”