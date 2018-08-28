Macron’dan Türkiye’ye ABD karşısında destek: Erdoğan’ın Türkiyesi Atatürk Türkiyesi değil ama…

Fransa Cumhurbaşkanı Macroni, Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, vekil ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuştu. Dış siyaset vizyonunu ve AB'nin güvenliğine ilişkin önerilerini açıkladı. Macron, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkinin sağlamlaşması gerektiğini söylerken, "Erdoğan'ın Türkiyesi Mustafa Kemal'in dönemindeki Türkiye değil. Ama Türkiye ile yeni bir tip ilişki tesis edilmeli" dedi.

Elysee Sarayı’nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, dış politika vizyonunu ve AB’nin güvenliğine ilişkin önerilerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı NATO müttefiki ABD’de Trump yönetiminin izlediği çizgi ışığında, AB’nin güvenliğinin artık ABD’ye emanet edilemeyeceğini kaydederek, “Rusya da dahil Avrupa’daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim” dedi.

Avrupa’nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini söyledi. Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Macron, “Avrupa artık çok vitesli. Erdoğan'ın Türkiyesi’yle, Kemal'in (Mustafa Kemal Atatürk) Türkiyesi aynı değil. Bu iki gerçeğin sonuçlarını ele almak lazım” diye konuştu.

BBC Türkçe’de yer alan haberde Macron, “Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa’yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye’nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz? Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kolektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım” dediği ifade edildi.