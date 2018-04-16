Macron’un “Türkiye’yi ayırdık” açıklamasına bir yanıt da Moskova’dan

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdıklarını iddia eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir yanıt da Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı" dedi.

Sputnik’te yer alan haberde Fransa lideri Macron’un, cumartesi sabahı Suriye’nin hedef alındığı operasyonu Türkiye’nin desteklemiş olması, Rusya’nınsa kınamasına gönderme yaparak, “Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık” ifadelerini kullanması Peskov’a soruldu.

Peskov Macron’un ifadelerini değerlendirmesi istenince, “Moskova ve Ankara’nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor. En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde işbirliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor” dedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan da benzer bir açıklama gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le ortak basın toplantısında Macron’un ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, “Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya’yla ilişkilerimiz Macron’un sözleriyle bozulacak değil” demişti.