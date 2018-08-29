Mafya lideri Türkiye’de yakalandı

Azerbaycan’ın İnterpol üzerinden kırmızı bültenle aradığı, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yakalanan ve cezaevi transferi sırasında kaçan Anbar Sadıkhov gözaltına alındı. Şüphelinin Azerbaycan’ın tanınmış suç örgütü elebaşlarından “Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov’un adamı olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz yıl; Salifov’un öldürülmesi için Bahçelievler'de bir AVM'de yapılan toplantıya polis operasyon düzenlemişti.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki akşam Şişli’de bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce yağmadan gözaltına alınnan Anbar Sadıkhov gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin geçtiğimiz yıl Maltepe Cezaevi’nden Erzurum Cezaevine sevki sırasında firar ettiği ortaya çıktı. Sadıkhov'un Azerbaycan tarafından da Kırmızı Bültenle arandığı öğrenildi. Şüphelinin Azerbaycan'ın ünlü suç örgütü elebaşı Lotu Guli lakaplı Nadir Salifov'un adamı olduğu öne sürüldü.

ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN ŞİRİNLER'LE TOPLANTI

Anbar Sadıkhov'un üyesi olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Nadir Salifov ismi geçtiğimiz yıl kasım ayında Bahçelievler'deki bir AVM'ye düzenlenen bir operasyonda duyulmuştu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin girdiği AVM'de düzenlenen baskında Şirinler olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Azerbaycan uyruklu 2 kişinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov'u öldürmek için toplantı yaptıkları öne sürüldü.

CANİYEV'İN İNTİKAMI

Azerbaycan medyasında da yer alan iddiaya göre, Salimov'un, 2016 yılında Beşiktaş'ta öldürülen Azerbaycan uyruklu “Hayalet” lakaplı Namıq Caniyev'in intikamını almak için öldürülmesi planlanıyordu. İddialara göre Canıyev'in kardeşi; ağabeyinin intikamını almak üzere Türkiye'deki Nadir Salifov'un peşine düşmüştü. İddiaya göre, ağabeyinin katili olduğu iddia edilen Salifov'un öldürülmesini Şirinler olarak bilinen suç örgütüne ihale etti. Planın detayları için düzenlenen toplantı sırasında polis AVM'ye operasyon düzenledi.

RUSYA'DA BAŞLAYAN HESAPLAŞA

Guli ve Canıyev arasındaki hesaplaşma ise 16 Ocak 2013'te Rusya'nın önde gelen mafya liderlerinden Dede Hasan'ın öldürülmesiyle başladı. Hasan'ın öldürülmesini organize ettiği iddia edilen Rövşan Canıyev Beşiktaş'ta öldürüldü. Bu suikastin sorumlusu olduğu iddia edilen Lotu Guli'nin adamlarından

Elşen Amircanski ise 11 Eylül 2017'de Gürcistan'da öldürüldü.