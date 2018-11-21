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Mafyayı bırakıp kitap yazdı, tanıtımda öldürüldü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırıya uğrayan radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı çetenin eski lideri Nedim Yaşar öldü.

Sozcu.com.tr
android-time 07:50
Haberler Dünya
Mafyayı bırakıp kitap yazdı, tanıtımda öldürüldü
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırıya uğrayan radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı çetenin eski lideri Nedim Yaşar öldü.

Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, önceki akşam yerel saatle 19.38’de Kopenhag’ın Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar’a (31) 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nedim Yaşar'ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Nedim'in kitap lansmanı pazartesi gerçekleşmişti.

Nedim’in kitap lansmanı pazartesi gerçekleşmişti.

Yaşar, yerel bir radyoda, “Polis Radyosu” adlı program yapıyordu. Nedim Yaşar’ın, “Los Guerreros” adllı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan “Kökler bir gangsterin çıkış yolu” adlı kitabı yayımlanmıştı. Yaşar’ın etkinlikten çıktıktan sonra öldürülkmesinin ardından Danimarka Adalet Bakanı Soren Pape Poulsen bir açıklama yaptı.

Poulsen 4 yaşında Türkiye’den Danimarka’ya gelen Yaşar hakkında, “Çok üzücü ve anlamsız. Nedim’le tanışmıştım ve tek istediği yeni bir yaşam kurmak ve diğerlerinin hayatlarına olumlu katkı yapmaktı. Arkadaşları ve ailesine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum” dedi. Haber ajansı Ritzau, Yaşar’ın baba olacağını öğrendikten sonra yeraltı örgütünü bıraktığını ve radyo programında bu konuya sık sık değindiğini söyledi.

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Son güncelleme: android-time 07:5321.11.2018
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