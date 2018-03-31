Mahkemeden kahveye ‘kanser uyarısı’ kararı

Kahvenin yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu tartışması yıllardır sürüyor... Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinden ise kahve üreticilerine karşı bir karar geldi... Mahkeme, kahve şirketlerinin, ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine karar verdi...

ABD’nin California eylatinde tüm kahve zincirlerinin kahvelerine ‘kanser uyarısı' eklemesi gerektiğine karar verildi.

Bir sivil toplum örgütü, kahvenin kavurma işlemi sırasında ortaya çıkan akrilamid gibi kansere neden olabilen çok çeşitli kimyasallar hakkında uyarı talebiyle, kahve makinesi üreticilerine, dağıtıcılara ve perakendecilere dava açmıştı…

Kahve üreticileri ise, kavurma işlemi esnasında meydana gelen kimyasalın zararsız olduğunu iddia ederek bu işlemi kahve çekirdeğini daha lezzetli hale getirmek için gerekli olan sıradan bir pişirme işlemi olarak savundu.

Mahkeme sürecinin yakın zamanda sona ereceğini ifade eden uzmanlar, dava sonuçlandığında, süre boyunca maruz kalan kişi sayısı başına 2 bin 500 dolar, yani, yaklaşık 40 milyon dolara yakın astronomik bir ceza gelmesi ihtimalini bile göz önünde bulundurduklarını açıkladı.