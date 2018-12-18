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Mahkemeden sıra dışı ceza! 1 yıl Bambi izleyecek

ABD'de yasa dışı avcılıktan hüküm giyen bir mahkuma, hapis cezasının yanı sıra ilginç bir ceza daha verildi. Yüzlerce geyiği öldürdüğü belirtilen adam cezası bitene dek her ay Disney klasiği Bambi filmini izleyecek.

Sozcu.com.tr
android-time 12:45
Haberler Dünya
Mahkemeden sıra dışı ceza! 1 yıl Bambi izleyecek
ABD'de yasa dışı avcılıktan hüküm giyen bir mahkuma, hapis cezasının yanı sıra ilginç bir ceza daha verildi. Yüzlerce geyiği öldürdüğü belirtilen adam cezası bitene dek her ay Disney klasiği Bambi filmini izleyecek.

ABD’nin Missouri eyaletinde, yasa dışı geyik avlayan David Berry Jr, babası ve kardeşi ağustos ayında gözaltına alındı.

Eyalet tarihinin en büyük yasa dışı av davasında hakim karşısına çıkan Berry, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bununla da yetinmedi ve sıra dışı bir karara daha imza attı.

David Berry.

David Berry Jr.

Berry, ilki 23 Aralık’ta olmak üzere, ayda en az bir kez, annesi avcılar tarafından öldürülen Bambi adlı yavru karacanın öyküsünün anlatıldığı Disney yapımı Bambi filmini izleyecek.

Yüzlerce geyiği öldürdüğü düşünülen Berry, avcılık lisansı da ömür boyu iptal edildi.

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Son güncelleme: android-time 12:5118.12.2018
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