Mahkemeden tarihi karar… Artık suç sayılmacak

Hindistan'da İngiltere sömürgeciliği döneminden kalan ve eşcinselliği suç kabul eden yasa maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Hindistan’da Anayasa Mahkemesi, sömürge döneminden kalan ve eşcinsel ilişkiyi ‘doğaya aykırı suç’ olarak niteleyen Ceza Yasası’nın 377. maddesiyle ilgili 2013 yılında verdiği onay kararını bozdu.

AYM’nin eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkaran kararında, cinsel eğilim üzerinden ayrımcılık yapmanın, temel hakların ihlali olduğuna hükmedildi.

AYM Başkanı Dipak Misra, kararını okurken “Bedensel ilişkiyi yasa dışı saymak mantıksız, keyfi ve bariz biçimde anayasaya aykırı” dedi. AYM yargıçlarından Indu Malhotra, ‘tarihin LGBT topluluğuna özür borçlu olduğunu’ söyledi.

Mahkemenin önünde bekleyen insan hakları savunucuları ve LGBT aktivistleri birbirlerine sarılarak kararı kutladı, sevinçten gözyaşı dökenler oldu.

Hindistan’ın büyük şehirlerindeki kamuoyu yoklamaları büyük çoğunluğun yasanın kaldırılmasından yana olduğunu gösteriyordu.

Ama İngiliz sömürgeciliğinin eseri yasaya çok çeşitli dini gruplar ve kırsaldaki muhafazakar kesimler destek veriyordu.

Yasa ilk defa 2009 yılında Delhi’de Yüksek Mahkeme’de iptal edilmiş, ancak bir kısım siyasi, sosyal ve dini grupların kampanyaları sonucu 2013 yılında AYM tarafından yeniden getirilmişti.

5 yıl sonra 377. madde aleyhine yapılan çok sayıda başvuruyu yeniden değerlendirmek gerektiği sonucuna varan AYM, bugün 5 yargıcının oybirliğiyle aldığı kararla son sözü söyledi ve temyiz ihtimaline yer bırakmadı.

Dolayısıyla Hindistan’daki LGBT topluluğu uzun bir mücadelenin ardından hukuki zafer kazandı.