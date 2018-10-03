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Mahkumlarla ve polis arasında çatışma: 9 ölü

Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

android-time 23:35 3 Ekim 2018
Haberler Dünya
Mahkumlarla ve polis arasında çatışma: 9 ölü
Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti.

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KAÇAN 19 MAHKUM ARANIYOR!

Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi. Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti.

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GEÇEN AY DA 105 MAHKUM FİRAR ETMİŞTİ

Brezilya’da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41’i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.  AA

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