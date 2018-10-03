Mahkumlarla ve polis arasında çatışma: 9 ölü

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti.
KAÇAN 19 MAHKUM ARANIYOR!
Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi. Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti.
GEÇEN AY DA 105 MAHKUM FİRAR ETMİŞTİ
Brezilya’da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41’i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. AA
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