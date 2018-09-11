Makedonya Yunanistan’da hükümeti devirebilir

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Genel Başkanı Panos Kammenos, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasına ilişkin, "Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok" dedi.

Kammenos, 83’üncüsü düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı’nda konuşma yaptı.

Yunanistan ve Makedonya arasında gerçekleştirilen anlaşmanın tamamen kendilerine ters düştüğünü vurgulayan Kammenos, “Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok” diye konuştu.

Kammenos, hükümette oluşabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için elinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, “Başbakan’a üç teklifim olacak. Birincisi Yunan halkının referandum ile anlaşmayı oylaması. İkinci seçenek, görüşmeleri dört yıllık hükümet döneminin bitişinden sonra yapmak. Üçüncüsü ise seçime gitmek” dedi.

Üsküp yönetiminin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri süren Kammenos, Makedonya‘daki referandumdan ne çıkarsa çıksın kararın Yunan halkı tarafından verilmesi gerektiğini savundu.

Yunanistan ile Makedonya arasında isim sorunu kapsamında kabul edilen anlaşmanın, Makedonya‘daki referandumdan sonra Yunanistan Meclisinde oylanması bekleniyor.

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MAKEDONLAR REFERANDUMA GİDİYOR

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan “isim sorununun” çözümüne ilişkin ülkenin adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran’da imzalanmıştı. Anlaşmada ayrıca, Makedon dili ve vatandaşların hüviyetinin tanımlanması için maddeler yer alıyor.

Anlaşmanın Makedonya Meclisinden geçmesinin ardından Makedon halkı, referandum için 30 Eylül’de sandık başına gidecek.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), özellikle Rusya’nın bölgedeki varlığının kırılması açısından anlaşmanın uygulanmasına büyük destek veriyor.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya‘yı anayasal adı olan “Makedonya Cumhuriyeti” ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde “Makedonya” isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO’ya üye olamıyor. Makedonya‘nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)” adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise anlaşmaya karşı çıkıyor ve sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini “Makedon kimliğini” çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender’in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı görülüyor. AA