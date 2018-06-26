Makedonya’da isim değişikliği muamması… İvanov’dan flaş açıklama

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununun çözümüne yönelik anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İvanov’un, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini öngören ve Makedonya Meclisi’nde 20 Haziran’da onaylanan anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

İvanov, Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayarak, “Bu yüzden, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım” ifadesini kullandı.

Makedonya Meclisi, Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan “isim sorununun” çözümüne ilişkin 17 Haziran’da imzalanan ve ülkenin adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı 20 Haziran’da onaylamıştı.

İsim sorununun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69’u katılmıştı. Muhalefet partili milletvekillerinin katılmadığı oturumda yer alanların tamamı “evet” oyu kullanmıştı.