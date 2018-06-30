Malezya’da 900’den fazla banka hesabı donduruldu

Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişinin banka hesabı donduruldu.

“Free Malaysia Today” gazetesinde yer alan habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Necip’in de adının geçtiği “1Malaysia Development Bhd-(1MDB)” yolsuzluk soruşturması kapsamında, ülkenin en büyük siyasi partisi UMNO’nun üyeleri başta olmak üzere 900’den fazla kişiye ait banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi.

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“BU PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEMİZ GEREKİYOR”

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın yapılması gereken bir işlem olduğunu belirterek, “UMNO’nun sahip olduğu yüz milyonlarca doların nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu paralar 1MDB adlı yatırım şirketinden geliyorsa, bu paraların devlete geri dönmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahathir, banka hesaplarının dondurulma süresinin MACC’in çalışmalarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

MALİYE BAKANI ENG SİNYALİ VERMİŞTİ

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, daha önce yaptığı açıklamada, Necip’in de adının geçtiği “1Malaysia Development Bhd-(1MDB)” yolsuzluk soruşturmasına karışan tüm birey ve siyasi partilerle ilgili gerekenin yapılacağını ifade etmişti.

Bağımsızlığını ilan ettiği 1957’den bu yana ülkeyi yöneten UMNO’nun eski Genel Başkanı Necip, geçen ay yapılan seçimleri kaybetmişti.

Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen 1MDB’de adı geçen Necip’in evlerinde arama yapılmış, ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantaların değerinin, 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

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HALK SOKAKLARA DÖKÜLMÜŞTÜ

Malezyalılar Necip’in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip’in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip’in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed’in talimatıyla tekrar açılmıştı. AA