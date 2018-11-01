Manastırda 8 yılını geçirdikten sonra porno oyuncusu oldu

Kolombiyalı Yudi Pineda 8 yılını manastırda geçirdikten sonra porno oyunculuğuna soyunmaya karar verdi. Manastırdaki eğitmenlerin itirazına rağmen kariyerine devam eden Pineda, "Yaptığım iş sanatsal. Üstelik hafta sonları kiliseye gitmeye devam ediyorum" dedi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mirror’ın haberine göre 18 yaşındaki Yudi Pineda, 10 yaşındayken gittiği okulda rahibelerin din ve inançtan bahsettiği bir dersten etkilenerek manastırda yaşamayı seçti, fakat orada 8 yılını geçirdikten sonra ilahiyat öğretmenine âşık oldu ve manastırı terk etmeye karar verdi.

Habere göre manastır yaşamının ardından Kolombiya’nın kuzeybatısındaki Medellin kentine taşınan Pineda, Nestle’de iş buldu ve orada çalıştığı sırada bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Yetişkinlere hizmet veren bir internet sitesi olan Juan Bustos, Pineda’yı oyuncu seçmelerinin ardından işe aldı. Kamera önünde canlı şovlar yapmaya başlayan Pineda şu anki kararından memnun olduğunu söyledi.

Pineda, “Manastırdaki ilahiyat öğretmenim beni bu kariyerimden vazgeçirmeye çalıştı fakat bunların hiçbirini dinlemedim. Benim işim saygın ve sanatsal” dedi. Pineda buna rağmen, hala inançlı olduğun söyleyerek hafta sonları kiliseye gitmeye devam ettiğini de itiraf etti.