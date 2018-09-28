Mandasını bile sattılar! İzleri bir bir siliniyor

Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han, selefi Navaz Şerif'in izlerini silmeye devam ediyor. Han, Şerif'in kullanımındaki sekiz değerli mandayı satarak, devletin kasasını doldurma çalışmalarına devam etti.

Başbakanlık konutunda tutulan mandalar, Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak için besleniyordu. Ancak yeni Başbakan İmran Han, hükümetin “kemer sıkma politikaları” kapsamında mandaların satılması gerektiğine karar verdi.

Mandaların açık artırmada 19 bin dolara satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de aralarında kurşun geçirmez ciplerin de bulunduğu kamu malları satılmış ve 600 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Mandalar özellikle, yolsuzluk iddiaları yüzünden görevden alınan Navaz Şerif taraftarlarının ilgisini çekti.

İmran Han, yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle seçilmişti. İktidara geldiğinden bu yana kemer sıkma politikası yürüten Han, karşıtları tarafından gösteriş yapmakla eleştiriliyor.

Eski kriket yıldızı, geçen Ağustos’ta 15 kilometre ötedeki ofisine helikopterle gittiği ortaya çıkınca alay konusu olmuştu.