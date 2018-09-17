Mangkhut yıktı geçti: En az 64 ölü, birçok köy yok oldu

Dünya iki büyük fırtınayı korkuyla izliyor... Bunlardan biri ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan Florence Kasırgası, diğeri de Asya'da Filipinler, Hong Kong ve Çin'i etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu... Yetkililer Mangkhut Tayfunu'nda ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini açıkladı. En az 45 kişinin kaybolduğunu belirten yetkililer tayfun dolayısıyla yaşanan toprak kaymasının köyleri yok ettiğini ifade etti.

Küresel ısınmayla birlikte doğal afetlerin daha sık yaşandığı dünya iki fırtınayı dehşetle izliyor… Bunlardan biri ABD’yi vuran Florence Kasırgası iken diğeri Filipinler başta olmak üzere Çin ve Hong Kong’u da etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu… Son yıllarda bölgeyi vuran en şiddetli tayfun olarak dikkat çeken Mangkhut Tayfunu şu ana kadar en az 64 kişinin ölümüne sebep oldu.

Tayfunda 45 kişinin kaybolduğunu belirten polis, 33 kişinin de yaralandığını kaydetti. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hong Kong ile Çin'in güney eyaletleri Guangdong, Fucien ve Haynan'da etkili, bu yılın 22’nci tayfunu Mangkhut nedeniyle en üst alarm seviyesi olan kırmızı alarm uyarısı yaptı.

ÖLÜMLER DAHA ÇOK TAYFUNUN YOL AÇTIĞI HEYELANLARDAN DOLAYI

Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtildi.

Tayfundan en çok etkilenen Benguet bölgesinde hayatını kaybeden 38 kişinin çoğunun, tayfuna bağlı meydana gelen 2 toprak kaymasında öldüğü ve bölgede 37 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

FİLİPİNLER’DEKİ ETKİSİNİ YİTİREREK ÇİN’İN GÜNEYİNE DOĞRU İLERLEDİ

Ülkedeki hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun bugün Filipinler’deki etkisini yitirerek Çin’in güneyine ve Hong Kong’a ulaştığı ifade edildi.

Hawaii’deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu’nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki “süper tayfun”a dönüştüğünü duyurmuştu.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Hong Kong ve Makau özel idari bölgeleri ile güneydeki Guangdong ve civar eyaletlerinde etkili olan bu yılın 22. tayfunu Mangkhut nedeniyle Guangdong’da 4 kişi hayatını kaybetti.

Saatte 165 kilometre hızla esen fırtınaları tetikleyen tayfun nedeniyle Makau’da 18, Hong Kong’da 213 kişi yaralandı. Guangdong’da 2,5 milyon kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Tayfun nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferleri ile uzun mesafe otobüs yolculukları durduruldu. Ayrıca birçok evde tayfun nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Çin’de en yüksek uyarı düzeyi olan kırmızı alarm verilirken, yaklaşık 2,5 milyon kişi de önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Resmi açıklamalara göre, 200’den fazla kişi yaralandı. Bazı yerlerde su yüksekliği 3,5 metreye ulaştı.