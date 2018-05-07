Marketten aldığı üzümün içinden çıkana inanamadı!

İngiltere'de bir kadın marketten aldığı üzümü yiyeceği sırada içinden çıkanı görünce şok oldu.

İngiltere’de Hull Üniversitesi’nde hemşirelik eğitimi gören bir kadın, marketten satın aldığı üzümü yiyeceği sırada kısa süreli bir şok yaşadı. Paketli olarak satılan üzümü açan ve ağzına atmak üzere olan Tess adlı kadın, üzümün içinden solucan çıktığını gördü.

38 yaşındaki kadın üzümün fotoğrafını çekerek eşine gönderirken, kadının eşi ise durumu markete bildirdi. İngiltere’de yaygın olarak bulunan market zinciri Asda ise yaşanan olay nedeniyle çiftten özür dileyerek hediye çeki ve yeni üzümler gönderdi.

Paketli üzümden solucan çıkmasının nakliye şirketiyle alakalı olduğunu iddia eden market zinciri, durumun araştırılacağını söyledi.

Meyve keyfi hüsranla sonuçlanan kadın ise Mirror gazetesine yaptığı açıklamada, “Uzun süre meyve yiyebileceğimi sanmıyorum” dedi.