Mars’tan 15. yıla özel fotoğraf!

ESA’nın Mars Express uzay aracı, Kızıl Gezegen yörüngesinde geçirdiği 15. yıldönümünü, donmuş su dolu Korolev kraterinin ayrıntılı fotoğraflarını elde ederek kutladı.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mars Express uzay aracının gönderdiği son fotoğraflar, Kızıl Gezegen’deki Korolev kraterinin büyük miktarda donmuş su içerdiğini gösteriyor. Mars Express, 15 yıldır yörüngesinde döndüğü Mars’tan elde ettiği görseller ve bilimsel verileri Dünya’ya gönderiyor.

Araç, 25 Haziran 2003’te Baykonur Üssü’nde fırlatılmış, 25 Aralık 2003’te de Mars’a ulaşmıştı. Bilim insanları, bu uzay aracının, Mars’ın temel bilmecesi olan su rezervlerinin nasıl kaybolduğunu araştırmada başlıca rollerden birini oynuyor.

Gezegende sadece kutuplardaki buz şapkaları ve yer altı buz kaynakları şeklinde çok az miktarda su tespit edildi.

En büyük su rezervi, çapı 82 kilometreye varan Korolev kraterinde görülebiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.