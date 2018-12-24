Mattis, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını imzaladı

Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevi bırakacak Mattis, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.
SURİYE’DEN ÇEKİLME GELECEK HAFTA BAŞLAYABİLİR
Haberde, kararnamede ABD askerlerinin Suriye’den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp ve birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ardından Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı. AA
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