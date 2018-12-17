May’den referandum mesajı: Zararı onaramayız

İngiltere'de Brexit fırtınası devam ediyor. Partideki güven oylamasından başarıyla çıkan Başbakan Theresa May, şimdi de ikinci kez Brexit referandumu çağrısı yapanlarla karşı karşıya. Bugün parlamentoda konuşacak olan May'in, halkın önüne yeniden referandumla çıkmanın güven kaybına yol açacağını söylemesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede ikinci bir Brexit referandumu yapılmasına neden karşı olduğunu bugün parlamentoda anlatacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre May, böyle bir adımın halkın “güvenini sarsacağı” ve “onarılması mümkün olmayan zararlar” vereceğini söyleyecek.

Parlamentodaki kilitlenme ihtimali ve AB’den de büyük bir destek gelmemesi nedeniyle politikacılar ya AB’den anlaşmasız çıkış ya da ikinci bir referandum ihtimalini düşünüyor.

Ancak May ve kabine üyeleri ikinci referandumun, ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığı en ciddi görüş ayrılığını daha da derinleştireceğini ve 2016 yılında yapılan referandumda az farkla da olsa, AB’den çıkış kararını desteklemiş olan seçmenlere ihanet olacağı görüşündeler.

ONARILAMAZ ZARARLAR VERİR

İngiltere’nin 29 Mart’ta bir anlaşmaya varılmadan AB’den çıkma ihtimali bazı iş çevrelerinde, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere için felaket boyutunda sorunlar doğuracağından korkuyor.

May bugün yapacağı konuşmanın önceden açıklanan bölümlerine göre, “Bir referandum daha yaparak İngiliz halkının güvenini sarsmayalım. Yeni bir oylama siyasi hayatımızın dürüstlüğüne onarılmaz zararlar verecektir. Çünkü demokrasiye inanan milyonlarca insana, demokrasimizin verdiği sözü tutmadığını gösterecektir. Yeni bir oylama bizi bir öncekinden farklı bir noktaya da getiremeyecektir” diyecek.

AB MÜZAKERE KAPISINI KAPATTI

May, geçen hafta parlamentoda yapılması beklenen ancak kazanma ihtimali zayıfladığı için ertelediği anlaşmayı milletvekillerine kabul ettirebilmek için AB’den yeni güvenceler istedi.

AB liderleri ise May’e yardımcı olmak istediklerini ancak bir süre önce kabul edilen anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar.