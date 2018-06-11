Mayıs sineği görsel şölen yarattı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki Tisa Nehri olağanüstü görüntülere sahne oldu. Her yıl yaz döneminin ilk günlerinde oluşan, "Tisa doğuşu" isimli olay EPA ajansının foto muhabiri tarafından yakalandı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin 170 kilometre doğusundaki Tisa Nehri olağanüstü bir doğa olayına tanıklık etti. Her yıl baharın son günlerinde yazın ilk günlerinde yaşanan ve Macarlar tarafından, “Tisa doğuşu” olarak adlandırılan bu olayın başrolünde ise mayıs sinekleri var.

EPA muhabiri Zsolt Czegledi tarafından çekilen görüntülerde suyun derinliklerinden 3 yıl sonra suyun yüzüne çıkan canlılar herkesi şaşkına çeviren görüntülere sebep oldu. Peki mayıs sineklerinin bu olağanüstü görüntüsü nasıl oluşuyor… Dişi mayıs sinekleri yumurtalarını suya bırakıyor ve daha sonra henüz larva aşamasındaki canlılar nehrin derinliklerine dalıyor.

Nehrin derinlerinde 3 yıl yaşayan canlılar her yıl mayısın son günlerinde ve haziranın ilk günlerinde nehrin dibinden çıkıyor. Tisa doğuşu olarak da bilinen bu olayda yetişkin haldeki larvalar deri döküyor ve yetişkin sinekler gökyüzünde uçuyor ve dişilerle çiftleşiyor. Daha sonra dişiler tekrar yumurtaları nehre bırakıyor ve birkaç saat sonra ölüyor.