Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meclis toplantısında bunu yaptı, tüm dünya onu konuşuyor

Çin Meclisi'nin günlük toplantısında, bir televizyon muhabirinin, meslektaşının sorduğu soru üzerine yaptığı hareket ülkenin gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
android-time 14:40 14 Mart 2018
Haberler Dünya
Meclis toplantısında bunu yaptı, tüm dünya onu konuşuyor
Çin Meclisi'nin günlük toplantısında, bir televizyon muhabirinin, meslektaşının sorduğu soru üzerine yaptığı hareket ülkenin gündemine oturdu.

Çin’de bir muhabir, mecliste düzenlenen toplantıdaki hareketleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Liang Xiangyi adlı muhabir, ‘İki Yıllık Değerlendirme’ toplantısı için yerini alırken, sorularını sormak için hazırlandı.

Xiangyi sırasını beklerken, bir meslektaşının sorusuna verdiği tepkiyle kameralara takıldı.

Soruyu duyduğu anda önce diğer muhabire inanamayan gözlerle bakan Xiangyi, görüntünün devamında ise imalı bir şekilde gözlerini deviriyor.

Çin’in sosyal medya platformu Webio üzerinde binlerce kez paylaşılan video, bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir olay haline geldi.

Görüntüler, Çin hükümeti tarafından negatif algı yaratacağı gerekçesiyle sosyal medya ve televizyonlarda sansürlendi.

Son güncelleme: android-time 14:4514.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar