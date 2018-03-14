Meclis toplantısında bunu yaptı, tüm dünya onu konuşuyor

Çin’de bir muhabir, mecliste düzenlenen toplantıdaki hareketleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Liang Xiangyi adlı muhabir, ‘İki Yıllık Değerlendirme’ toplantısı için yerini alırken, sorularını sormak için hazırlandı.

Xiangyi sırasını beklerken, bir meslektaşının sorusuna verdiği tepkiyle kameralara takıldı.

Soruyu duyduğu anda önce diğer muhabire inanamayan gözlerle bakan Xiangyi, görüntünün devamında ise imalı bir şekilde gözlerini deviriyor.

Çin’in sosyal medya platformu Webio üzerinde binlerce kez paylaşılan video, bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir olay haline geldi.

Görüntüler, Çin hükümeti tarafından negatif algı yaratacağı gerekçesiyle sosyal medya ve televizyonlarda sansürlendi.