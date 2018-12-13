Meditasyon yapan rahibin korkunç sonu! Yemek götüren arkadaşları buldu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir Budist rahip, ormanda meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu öldü.

Polis yetkilileri, Tadoba ormanında kaplanların koruma alanında bulunan tapınaktaki diğer rahiplerin yemek götürmeye gittikleri Rahul Walke’yi saldırıya uğrarken gördüklerini açıkladı.

Yardım istemeye giden rahiplerin döndüklerinde Walke’nin cesediyle karşılaştıkları belirtildi.

Walke’nin bölgenin tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen ormanın içinde ıssız bir yer bulmak için tapınaktan çok uzaklaştığı söyleniyor.

Olaydan sonra leoparın yakalanması için tuzaklar kurulduğu açıklandı.

Eyalet hükümeti yetkilileri, Walke’nin ailesine 1.2 milyon rupi (16,762 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.