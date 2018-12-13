Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meditasyon yapan rahibin korkunç sonu! Yemek götüren arkadaşları buldu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir Budist rahip, ormanda meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu öldü.

android-time 12:32
Haberler Dünya
Meditasyon yapan rahibin korkunç sonu! Yemek götüren arkadaşları buldu
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir Budist rahip, ormanda meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu öldü.

Polis yetkilileri, Tadoba ormanında kaplanların koruma alanında bulunan tapınaktaki diğer rahiplerin yemek götürmeye gittikleri Rahul Walke’yi saldırıya uğrarken gördüklerini açıkladı.

Yardım istemeye giden rahiplerin döndüklerinde Walke’nin cesediyle karşılaştıkları belirtildi.

Walke’nin bölgenin tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen ormanın içinde ıssız bir yer bulmak için tapınaktan çok uzaklaştığı söyleniyor.

Olaydan sonra leoparın yakalanması için tuzaklar kurulduğu açıklandı.

Eyalet hükümeti yetkilileri, Walke’nin ailesine 1.2 milyon rupi (16,762 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 12:3313.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar