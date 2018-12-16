Meghan 20 yıllık Kraliyet ailesi geleneğini çöpe attı

İngiliz Kraliyet ailesinde ABD'li gelin Meghan krizi son sürat devam ediyor... Kraliçe'nin itirazlarına rağmen uygunsuz giyinen ve sık sık hem İngiliz basınında hem de sosyal medyada alay konusu olan Meghan'ın 20 yılı aşkın bir süredir devam eden yılbaşı geleneğini de rafa kaldırdığı ortaya çıktı. Sussex Dükü olan Harry'nin yıllardır ailesiyle yeni yıl için ava çıktığı gelenek, "Meghan hayvanlara zarar verilmesini istemiyor" gerekçesiyle sona eriyor.

Kraliyet ailesinin en önemli geleneklerinden biri aile mensuplarının yılbaşı için ava çıkmasıydı. Noel’den sonra kutlanan bu günde Sussex Dükü Harry, 20 yılı aşkın bir süredir ailesiyle birlikte İngiltere kırlarında ava çıkıyordu. Fakat bu yıl bu gelenek rafa kalkıyor…

İngiliz kraliyet ailesine girdiği günden beri başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere birçok aile üyesiyle arası limoni olan ve yanında çalışan görevlilere hayatı bezdiren Meghan Markle’ın Harry’nin ava çıkmasını istemediği iddia edildi. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mail on Sunday, 37 yaşındaki Meghan’ın Harry’e ava gitme izni vermediğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Meghan’ın ava karşı olduğunu ve Harry’nin de buna katılmasını istemediğini söyledi.

İngiliz kraliyet ailesi konusunda uzmanlaşan isimler, Harry ve William arasındaki bağın yıllar içinde bu av sayesinde geliştiğini ve böyle bir gelişmenin iki kardeş arasında gerilim yaratacağını söyledi. Son dönemde Meghan ile William’ın eşi Kate arasında bir soğuk savaş olduğunu söyleyen yetkililer, avda Harry’nin olmamasının bunu daha da derinleştireceğini söyledi. Daily Mirror’a konuşan bir kaynak, “William kardeşinin aile geleneğine katılmamasından dolayı endişe ediyor. Prensler arasında kalan son bağ da ortadan kalkmış oldu” dedi.