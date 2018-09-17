Meghan önlüğü giydi dolma yaptı

Kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle'ın ziyaret ettiği Müslüman derneğinden fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda önlüğü giyen Meghan, ev kadınlarıyla birlikte bize de oldukça tanıdık gelen yemekleri yaptı. Meghan'ın yaptığı yemekler arasında gavurdağı salatası ve dolma da yer alıyor.

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle’ın yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı. Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre isimli kuruluşu ziyaret eden Meghan, burada kadınlarla birlikte yemek yaptı. Önlüğünü giydikten sonra kolları sıvayan Meghan, dolma, biber kızartması ve gavurdağı salatası gibi yemeklerde yardımcı oldu. Kuruluşun piyasaya sürdüğü “Toghether: Our Community Cookbook” isimli kitabın önsözünü de yazan Markle, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz mutfağını çok sevdiğini söyledi.