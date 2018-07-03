Meksika’nın Tehuacan-Cuicatlan Vadisi Dünya Mirası Listesi’nde

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde bulunan Tehuacan-Cuicatlan Vadisi Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

BM Dünya Mirası Komitesinden yapılan açıklamada Tehuacan-Cuicatlan Vadisi’nin hem doğal hem de kültürel özelliklerinden ötürü, “karma koruma alanı” olarak Dünya Miras Listesi’ne dahil edildiği belirtildi.

Dünyanın en önemli çalı, funda ve kaktüs biyomu olan vadi aynı zamanda yeryüzünde mısır tarımının en erken örneklerinin bulunduğu yer olarak biliniyor.

Araştırmacılar vadi çevresindeki mağaralarda günümüzden 5 bin yıl önce bölgede mısır yetiştirildiğine dair kanıtlar bulmuştu.

Dünya Mirası Komitesi, kurak ve yarı kurak özellikteki vadinin “Kuzey Amerika’daki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölge olduğunu” bildirdi. (AA)