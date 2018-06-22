Melania’nın ceketi tartışma yarattı… Mesaj mı veriyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın sıfır tolerans yasası kapsamında ailelerinden ayrılan çocukların gönderildiği bakım evlerini ziyaret ederken giydiği ceket tartışma yarattı. Sırtında büyük fontlarla, "Ben gerçekten umursamıyorum, ya sen?" ifadesinin yer aldığı ceket ile Trump'a mesaj verdiği iddia edilirken Donald Trump konuyu Twitter'a taşıdı.

ABD tarihinin en acımasız kanunu olarak lanse edilen sıfır tolerans yasası ile eşi ABD Başkanı Donald Trump ile fikir ayrılığına düşen First Lady Melania Trump, dün giydiği bir ceketle medyanın gündemine oturdu. Donald Trump’ın, ABD’ye kaçak yollarla giren göçmenleri çocuklarından ayıran ve çocukları zorla toplama kampı gibi görülen bakım evlerine gönderilen yasayı onaylamasının ardından Melania Trump, eşini eleştirmiş ve bu yasanın değiştirilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.

Melania dün gece Maryland’den Teksas’taki çocuk merkezlerine giderken giydiği bir ceketle yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Melania Trump askeri kamuflaj deseni olan uzun bir ceket giydi, fakat ceketteki en önemli detay sırtı kısmındaydı. Zira Melania’nın ceketinde büyük fontlarla, “Ben gerçekten umursamıyorum, ya sen?” ifadesi yazılıyordu. Melania Trump’ın bu ceketle Trump’a mesaj verdiği iddia edilirken ABD basını olaya büyük ilgi gösterdi. Trump’ın First Lady’i ikna ettiğine dair iddiaların ortaya çıkması sonrasında özellikle sosyal medyada, “Böyle bir yere giderken bu kıyafet giyilir mi?” tartışması başladı. ABD basını, Melania’nın eşine mesaj vererek yasayı geri çekmesini istediğini yazarken Melania’nın danışmanlarından bir açıklama geldi.

Melania’nın sözcüsü, “Herhangi bir gizli mesaj yok. Böyle önemli bir ziyarette Melania Trump’ın kıyafetleri gündem olmamalı” ifadesini kullandı. Zara markasının ürettiği ceketle ilgili ABD Başkanı’ndan da bir açıklama geldi. Trump, milyonlarca kullanıcısına, “Melania’nın ceketinin sırtında yer alan ifade aslında Yalan Haber Medyası’na gönderme. Melania onların ne kadar yalancı olduğunu gördü ve artık onları umursamadığını ifade etti” dedi. Melania’nın Teksas’taki merkezi ziyaret ederken ceketi çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.