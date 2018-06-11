Merkel, fotoğraf kriziyle ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere temasları sırasında bir araya geldiği futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil hakkında Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk kez konuştu. Olayın ardından önce sözcüsü aracılığıyla açıklamalarda bulunan Merkel, katıldığı TV programında, "Bence iki oyuncu fotoğrafın neyi tetikleyeceğini bilemedi. Onlara ihtiyacımız var" dedi.

Dünya Kupası’na sayılı günler kala Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın kadrosuna giren Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere temaslarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Özil, Gündoğan ve Cenk Tosun ile hatıra fotoğrafı çektirmiş ve bu kare özellikle Almanya’da büyük tepki çekmişti.

Öyle ki Erdoğan’ın seçim kampanyasına katkı sağlayacağı gerekçesiyle Alman taraftarlar sahaya çıkan oyuncuları yuhalamıştı. ARD kanalındaki Anne Will isimli programa katılan Merkel, durumu değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde sözcüsü aracılığıyla itidal çağrısı yapan Merkel, futbolcuların Erdoğan ile buluşmasının “soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olduğunu söylemişti.

TV programında konuşan Merkel, “Her iki sporcunun da Alman taraftarları hayal kırıklığına uğratmak gibi bir isteği olduğunu sanmıyorum. Gündoğan’ın Almanya için oynamak istediğini söylemesi çok dokunaklıydı. Bence iyi sonuç elde etmek için herkese ihtiyacımız var ve onlar da bu takımın parçası olduğu için taraftarlar alkışlarsa mutlu olurum” dedi.