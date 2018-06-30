Merkel, mültecilerin kayıt edildikleri ilk ülkeye gönderilmesini planlıyor

Angela Merkel, koalisyon ortaklarına gönderdiği mektupta sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, 'mültecilerin ilk kayıt altına alındığı ülke' olarak belirtilen ülkenin, Türkiye olabileceği akıllara geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hükümetin mülteci krizini çözmeye yönelik ve koalisyonun dağılması riskine karşı planları belli oldu.

İki koalisyon partisinin liderlerine gönderilen mektupta, Merkel’in Almanya’ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmayı garantilediği bildirildi.

Merkel’in mülteci politikasını eleştirenler arasında bulunan Macaristan, Polonya ve Çekya’nın da anlaşmayı kabul ettiği belirtildi. Ancak Macaristan sözcüsü Almanya ile anlaşıldğı iddialarını reddetti. Mektupta adı geçen diğer ülkeler ise Belçika, Fransa, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç.

SURİYELİLERİN ÇOĞUNLUKLA İLK KAYIT ALTINA ALINDIKLARI ÜLKE TÜRKİYE

Merkel’in koalisyon liderlerine gönderdiği açıklamada dikkat çeken ‘ilk kayıt altına alındıkları ülke’ açıklaması akıllara Türkiye’yi getirdi. Merkel kendi aralarında anştıkları 14 Avrupa ülkesine giren mültecileri kayıt edildikleri ilk ülkeye geri göndermeyi planlıyor.

Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin çoğunluğunun ilk durağı olan Türkiye ise bu mültecileri kayıt altına alan ilk ülke konumunda yer alıyor. Merkel’in planı eğer devreye sokulursa, Avrupa’daki Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye’ye geri gönderilmesi bekleniyor.

ŞU AN İÇİN YÜZDE 15 GERİ GÖNDERİLDİ

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, şu anda Almanya’ya girmeyi başarmış sığınmacılardan sadece yüzde 15’i ilk kaydedildikleri ülkeye gönderilmiş durumda. Merkel’in mektubunda bahsedilen anlaşmayla bu rakamın hızla artması bekleniyor.

Almanya’da sığınmacıların toplandığı kabul merkezlerinden en büyükleri, bu kişilerin durumları incelenirken tutulacağı yer olacak.

Almanya halihazırda Yunanistan ve İspanya ile geri kabul anlaşmaları imzalamış durumda.

Hızlı dönüş anlaşmalarının özellikle koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i memnun etmesi hedefleniyor. Seehofer, başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya’ya girişine izin verilmemesini istiyordu. Mülteci politikaları konusunda Merkel’i ağır şekilde eleştiren Seehofer, Almanya’nın güney sınırını Merkel’in rızası olmadan kapatma tehdidinde de bulunmuştu.

Brüksel’de bu hafta AB liderleri tarafından kabul edilen anlaşma ise önce Avrupa’da daha sonra da Kuzey Afrika’da “kontrollü işlem merkezleri” oluşturulmasını içeriyor.