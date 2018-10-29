Merkel parti başkanlığını bırakıyor

Almanya'nın demir leydisi Angela Merkel, partisi CDU'nun başkanlığını bırakma kararı aldı. Reuters'a konuşan parti kaynakları Merkel'in bu açıklamayı kendilerine yaptığını söyledi.

2000 yılından beri liderlik koltuğuna oturan Angela Merkel’in, kurmaylarına parti başkanlığından çekilme kararı aldığını söylediği öne sürüldü.

Reuters’a konuşan CDU kaynakları Merkel’in son dönemde yerel seçimlerde alınan kötü sonuçlar sonrasında bu kararı aldığını ifade etti. Öte yandan Merkel’in bu açıklamasıyla birlikte bir dönem CDU/CSU’nun liderliğini üstlenen Friedrich Merz’in Merkel’in koltuğuna gözünü diktiği belirtildi.

Aralık ayının başında gerçekleşecek seçimde aday olmayacağı ifade edilen 64 yaşındaki Merkel’in başbakanlık koltuğundan ayrılmayacağı vurgulandı. Merkel’in “2021 yılına kadar başbakanlık görevini üstlenmek istiyorum” dediği belirtildi. CDU’dan kaynaklar Merkel’in, “2021’den sonra hem başbakanlık hem de parlamento için aday olmayacağım” dediğini aktardı. CDU’dan kaynaklar Reuters’a, “Başbakan Merkel, görevini bıraktıktan sonra Avrupa Birliği’nde üst düzey bir pozisyon için aday olmayacağını söyledi” açıklamasını yaptı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Merkel’in koltuğuna bir adayın daha çıktığı ortaya çıktı… CDU’dan kaynaklar CDU’nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer’in Merkel’in koltuğuna aday olduğunu partililere duyurduğunu aktardı.