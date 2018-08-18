Merkel ve Putin’in gündem maddesi Donald Trump ve politikası

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün başkent Berlin'in kuzeyinde, Brandenburg eyaletindeki Meseberg Şatosu'nda bir araya gelecek. Son 3 ay içerisinde 2 kez yüz yüze görüşen iki liderin gündem maddesinin ABD Başkanı Donald Trump olması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Almanya’da bir araya gelecek. Alman hükümetinin misafirhanesi olarak kullanılan şatodaki buluşma öncesinde iki liderin gazetecilere kısa birer açıklamada bulunması bekleniyor.

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı planlanmadığı açıklanırken, Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede Suriye’deki iç savaş ile Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların yanı sıra enerji konularının ele alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde özellikle Rusya’ya yönelik açıkladığı yaptırımlar ile ticaret, enerji ve NATO konusunda getirdiği eleştiriler Rusya’da da Almanya’da da endişe yarattı.

“TRUMP ODAK NOKTASINI DEĞİŞTİRDİ”

Alman Dış İlişkiler Konseyi’nden Rusya uzmanı Stefan Meister’e göre, bu nedenle iki lider Meseberg Şatosu’ndaki görüşmede, fikir ayrılıkları yaşadıkları konulardan çok “ortak çıkarlarının bulunduğu konulara” yönelecekler. Merkel ve Putin’in geçmişteki görüşmelerinde ana gündem maddesinin genellikle Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı sorun olduğunu hatırlatan Meister, iki liderin kısmen Trump’ın da etkisiyle odak noktalarını değiştirdiğini belirtti. Merkel, Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından Moskova’ya yaptırım uygulanmasına destek veren liderlerin başında geliyordu.

Merkel ve Putin’in “Trump’ın kendilerini baskı altına almasına izin vermeyeceklerine” dair mesaj vermek isteyebileceklerini söyleyen Meister, Rus liderin ayrıca bu görüşmeyi “ABD’nin hâlâ Rusya ile iş yapan müttefikleri olduğunu Washington’a göstermek” için de kullanabileceğini savundu.

Putin’in Merkel ile yapacağı görüşmede, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’nin, özellikle de Kuzey Akım 2 projesine katılan şirketleri etkileyebilecek yeni yaptırımlara destek vermemesini sağlamaya çalışacağı tahmin ediliyor.

SURİYE’Yİ DE KONUŞACAKLAR

Merkel-Putin görüşmesinde gündeme gelecek konulardan bir diğeri Suriye olacak. Merkel, Almanya’daki Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün bu ülkedeki iç savaşın sonlandırılması için çözüm sağlanması hâlinde geri dönebilmeleri konusunda Putin’in desteğini almaya çalışacak. Putin, geçen Mayıs ayında Merkel ile yaptığı görüşmede, “mültecilerin ülkelerine dönmelerini teşvik etmek için” Avrupa ülkelerinin Suriye’nin yeniden inşasına yardım etmeleri gerektiğini söylemişti.

Almanya ve Rusya’nın, İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma konusundaki görüşleri de benzerlik gösteriyor. Trump, ABD’yi bu anlaşmadan çekerek İran’a yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. Trump yönetimi, bu yaptırımların İran’la iş yapan tüm ülkelerin zarar göreceği uyarısında bulunmuştu. Ancak hem Berlin hem de Moskova, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana.