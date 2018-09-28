Merkel’den kritik zirve öncesi ilginç çıkış: Görmek istediğim gibi değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de BM Genel Kurulu'na katıldıktan sonra dün Almanya'ya gitti. Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayacak olan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Öğle yemeğinin ardından Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan Merkel'in Erdoğan'la görüşmesinden önce dün akşam katıldığı bir paneldeki sözleri dikkat çekti.

Almanya Başkanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmeden önce ilginç bir çıkışta bulundu. Ekonomik bakımdan istikrarlı bir Türkiye istediklerini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmede insan hakları ve mahkumlar gibi hassas konuları da gündeme getireceğini söyledi.

Merkel dün bir panelde yaptığı konuşmada Ankara için doğrudan yardımın söz konusu olmadığını belirtti ve, “Ancak ekonomi konusunda birlikte çalışmalıyız ve burada mutlaka bazı anlaşmalar yapacağız” dedi.

Merkel ayrıca, Erdoğan ile bugün ve Cumartesi günü yapacağı görüşmelerde, hem insan hakları durumunu hem de Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşların geleceğini ele alacağını söyledi.

Merkel, “Türkiye’de insan hakları görmek istediğim gibi değil” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin internet sitesinde Çarşamba günü yer alan yazısında Almanya’yı Türkiye’nin 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ”yü terör örgütü olarak tanımaya çağırmıştı.

Erdoğan‘ı ağırlayacak olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise RND gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret normalleşmenin işareti değil. Ama başlangıcı olabilir. 2016 darbe girişimi travmasından sonra, hukukun üstünlüğüne geri dönüş bekliyoruz” dedi.

Bugün önce Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek olan Erdoğan, ardından öğle saatlerinde Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Öğle yemeğinin ardından Merkel ve Erdoğan’ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Anıta çelenk bırakacak

Erdoğan’ın Merkel ile görüşmesinden sonraki durağı ise Unter den Linden bulvarındaki “Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtı olacak. Erdoğan bu anıta çelenk bırakacak.

Daha sonra konakladığı otelde Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenen Erdoğan’ın akşam saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeniden Bellevue Sarayı’na giderek Steinmeier’in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi sabahı “ucu açık” olarak tanımlanan çalışma kahvaltısında Merkel ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek.



Köln’de cami açılışı

Öğle saatlerinde Berlin’den ayrılması öngörülen Erdoğan, Köln’e geçerek önce Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Amin Laschet ile bir araya gelecek. Görüşmesinin ardından Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacak olan cumhurbaşkanının aynı gün Almanya’dan ayrılması öngörülüyor.



180 kişilik heyet

Yaklaşık 180 kişilik bir heyetle Berlin’e gelen Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Öte yandan dün Erdoğan’ın gelişinden itibaren Berlin’de kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alman basınında yer alan haberlere göre dün 3500 polisin görev yaptığı, 700 polisin daha takviye olarak destek vereceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente geldiğini öğrenen Berlin’de yaşayan Türk vatandaşları, otele gideceği güzergah üzerinde saatlerce bekledi.