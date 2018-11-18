Merkel’in veliahtından Almanya’da yaşayan Türkleri korkutan açıklama

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Parti'nin lideri Angela Merkel'in başkanlığı bırakma kararı sonrasında kızışan liderlik rekabetinde son dönemde adı en fazla duyulan isim Annegret Kramp-Karrenbauer... Merkel'in koltuğuna aday olan tek kadın olan Kramp-Karrenbauer, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığı kaybedebileceğinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Alman siyasetinde adeta deprem yaşandı… Almanya’nın başbakanı ve uzun yıllar boyunca Hıristiyan Demokrat Parti’yi yöneten Angela Merkel, partinin liderliğini daha sonra yapmayacağını açıklamış ve Alman siyasetinde bütün gözler Merkel’in koltuğuna dikilmişti.

Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de şu ana kadar adaylığını duyuran tek kadın olan Annegret Kramp-Karrenbauer. Bild am Sonntag’ın yaptığı ankete göre oyların yüzde 32’sini alan, ARD tarafından yapılan anket çalışmasında ise oyların %46’sını alan ve 7 Aralık’ta gerçekleşecek parti kongresinde seçilme ihtimali olan Kramp-Karrenbauer, ülkenin çok okunan dergilerinden Spiegel’e konuştu.

“BUNU KONUŞMAMIZ GEREKİYOR”

Kram-Karrenbauer, ülkesinde uygulanan çifte vatandaşlık uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi. Kram-Karrenbauer, Alman ve Türk çifte vatandaşlığının beklenen verimi sağlamadığını söyledi. Siyasetçi, “Türkiye, ülkedeki vatandaşların kendi tarafında olmasını istiyor. Eğer bu durum devam ederse çifte vatandaşlık amacını yitirmiş olur. Bu sistemin nasıl biteceğine dair konuşmamız gerekiyor” dedi.

Kramp-Karrenbauer, daha önce de çocuklarıyla Almanya’ya göç eden bireylere vatandaşlık verilmesini fakat çocuklarına verilmemesini desteklediğini duyurmuştu.