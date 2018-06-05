Mevlüt Çavuşoğlu’ndan son dakika Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile varılan Menbiç ortak yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. YPG'nin çekilme süreciyle ilgili soruya yanıt verirken YPG'li teröristlerin silahlarının alınacağını ve çekilme sürecine Türk askerlerinin nezaret edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun Antalya’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle; ABD ile onayladığımız Menbiç yol haritasına göre iki taraftan teknik ekipler hazırlık çalışması yapacak; ardından uygulama safhasına geçeceğiz

Üçüncü aşamada güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek; Menbiç modelini sonra diğer alanlara da taşıyacağız

Yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bu konuda her iki tarafta da kararlılık var

Menbiç planı ile ilgili çalışmalar 10 gün içinde başlayacak

Ön hazırlık çalışmaları askerlerin gidiş zamanı, YPG’nin çekilmesinde kimin nezaret edeceği, çekilme sonrası yönetim gibi konuları içeriyor

(Yol haritasına göre) YPG’den silahlar alınacak

ABD’nin YPG’yi terör örgütü ilan edeceği yönünde bir izlenim edinmedik, böyle bir söz de vermediler

ABD’lilere, “YPG ile işbirliği yapmaya devam edersiniz bu ilişkilerimizi zedeler” dedik

YPG Menbiç’ten çekilirken silahları geri alınacak

Menbiç Planı’nın uygulanması gereken yerlerden biri Rakka; Kobani’de de uygulanması Kürtler için iyidir

ABD ile yaptığımız çalışma Suriye’de Rusya ile yaptığımız çalışmaya alternatif değil

Menbiç’ten çıkan YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek; bu model YPG’nin kontrolündeki diğer yerlerde de uygulanacak; mutabakatta bu var

YPG Menbiç’ten çekilecek

YPG’lilerin silahlarını alacağız, çekilme sürecine Türk askeri nezaret edecek

YPG’nin çıktığı bölgelerin güvenliğini Türkiye ve ABD sağlayacak

Menbiç’i kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimin yer alacağına ortak karar vereceğiz

Menbiç’ten sonra bu model Rakka ve Kobani gibi YPG kontrolünde bulunan diğer bölgelere de taşınacak

PKK aynı zamanda Erbil’in de düşmanıdır

YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek. Bu onların oradaki varlığını da kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor