Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan son dakika Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile varılan Menbiç ortak yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. YPG'nin çekilme süreciyle ilgili soruya yanıt verirken YPG'li teröristlerin silahlarının alınacağını ve çekilme sürecine Türk askerlerinin nezaret edeceğini söyledi.

android-time 12:36 5 Haziran 2018
Haberler Dünya
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan son dakika Menbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile varılan Menbiç ortak yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. YPG'nin çekilme süreciyle ilgili soruya yanıt verirken YPG'li teröristlerin silahlarının alınacağını ve çekilme sürecine Türk askerlerinin nezaret edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun Antalya’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle;

  • ABD ile onayladığımız Menbiç yol haritasına göre iki taraftan teknik ekipler hazırlık çalışması yapacak; ardından uygulama safhasına geçeceğiz
  • Üçüncü aşamada güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek; Menbiç modelini sonra diğer alanlara da taşıyacağız
  • Yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bu konuda her iki tarafta da kararlılık var
  • Menbiç planı ile ilgili çalışmalar 10 gün içinde başlayacak
  • Ön hazırlık çalışmaları askerlerin gidiş zamanı, YPG’nin çekilmesinde kimin nezaret edeceği, çekilme sonrası yönetim gibi konuları içeriyor
  • (Yol haritasına göre) YPG’den silahlar alınacak
  • ABD’nin YPG’yi terör örgütü ilan edeceği yönünde bir izlenim edinmedik, böyle bir söz de vermediler
  • ABD’lilere, “YPG ile işbirliği yapmaya devam edersiniz bu ilişkilerimizi zedeler” dedik
  • YPG Menbiç’ten çekilirken silahları geri alınacak
  • Menbiç Planı’nın uygulanması gereken yerlerden biri Rakka; Kobani’de de uygulanması Kürtler için iyidir
  • ABD ile yaptığımız çalışma Suriye’de Rusya ile yaptığımız çalışmaya alternatif değil
  • Menbiç’ten çıkan YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek; bu model YPG’nin kontrolündeki diğer yerlerde de uygulanacak; mutabakatta bu var
  • YPG Menbiç’ten çekilecek
  • YPG’lilerin silahlarını alacağız, çekilme sürecine Türk askeri nezaret edecek
  • YPG’nin çıktığı bölgelerin güvenliğini Türkiye ve ABD sağlayacak
  • Menbiç’i kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimin yer alacağına ortak karar vereceğiz
  • Menbiç’ten sonra bu model Rakka ve Kobani gibi YPG kontrolünde bulunan diğer bölgelere de taşınacak
  • PKK aynı zamanda Erbil’in de düşmanıdır
  • YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek. Bu onların oradaki varlığını da kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor
Son güncelleme: android-time 11:0006.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar