MHP’den son dakika OHAL açıklaması

Genelbaşkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından yapılan açıklamada "AKP ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz" da denildi. CNN Türk'e konuşan Kalaycı, OHAL'in de bir süre daha devam etmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen “FETÖ” tehdidinin bulunduğunu ve Kandil’e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal’in devam etmesine gerek olduğunu kaydetti.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz’da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL’in kaldırılmasını da saymıştı.

MHP’li Kalaycı CNN Türk’teki canlı yayında OHAL’le ilgili soru üzerine “Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL’in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor” diye konuştu.

AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu kazanırken, AKP’nin tek başına yasa yapma çoğunluğunu kaybetmesi MHP ile bazı konularda uzlaşma sağlanması zorunluluğunu ortaya çıkardı.

Kalaycı, OHAL’in kalkarak ülkenin normalleşmesinin herkesin beklentisi olduğunu söylerken, “Ama OHAL durup dururken ilan edilmedi, terör örgütlerinin kökünü kazımak için konuldu” dedi.

“FETÖ’nün kripto yapısının” halen aktif olduğunu ve PKK ile mücadelede son noktaya varılmadığını söyleyen Kalaycı, OHAL’in kendilerine göre biraz daha uzatılması gerektiğini bildirdi.

Kalaycı, TBMM Başkanlığı seçimi için MHP’nin kendi adayını belirleyeceğini de belirterek, AKP ile bu konuda karşılıklı görüşme de yapılabileceğini kaydetti.

BAKANLIK PAZARLIĞI OLMAZ

Kabineye MHP’li bir ismin girip girmeyeceği sorusuna karşılık da Kalaycı, “Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı. Bu konuda tasarruf tamamen cumhurbaşkanında, böyle bir tasarrufu olursa birşey diyemeyiz” dedi.