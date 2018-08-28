Miami’de lüks konut alan Türkler kim?

Vatandaş, Erdoğan’ın “Yastıkaltındaki döviz ve altınlarınızı Türk Lirası’na çevirin” çağrısının ardından elindeki 3-5 dolarını bile bozdururken, kimi dolar babalarının parasını ABD’de emlaka yatırdığı ortaya çıktı. Bu durum, ABD’nin ünlü Wall Street Journal Gazetesi’ne haber oldu.

ABD, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Döviz kuru fırlıyor. Bu durumun önüne geçmek için döviz bozdurma seferberliği başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara “Yastıkaltındaki döviz ve altınlarınızı Türk Lirası'na çevirin” çağrısında bulundu. İşçisinden emeklisine, memurundan esnafına toplumun her kesiminden bu çağrıya destek geldi. Ancak dolar babaları nedense bu kampanyada hiç görünmedi. Onların da paralarını, Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'de gayrimenkule yatırdığı ortaya çıktı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Bu konu, ABD'nin dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Wall Street Journal'e (WSJ) de haber oldu. Gazete, dolardaki yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı Türk işadamlarının, Amerika'ya milyonlarca dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. İşadamı Bekir Okan'ın, ABD'deki 300 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımını buna örnek gösterdi. Gazete, Okan'ın, turizm cenneti Florida Miami'de 270 metrelik bir gökdelen yaptıracağını belirtti. Okan Tower adlı kulenin temelinin kasım ayında atılacağı ve 2022 yılında tamamlanacağı açıklandı. Gökdelende, apartman dairelerinin yanı sıra 294 odalı bir otelin de bulunacağı kaydedildi. Haberde, Bekir Okan'ın dev gökdeleni, dolar zengini Türkler için yaptığı belirtildi.

270 metrekarelik örnek dairenin İstanbul'da müşterilerin beğenisine sunulduğu vurgulandı. Gazete, Bekir Okan'ın “Türkler, Miami'ye bayılıyor ve Güney Florida'da gelecek için büyük potansiyel görüyor” dediğini aktardı.

1.9 MİLYON DOLARA DAİRE VAR

WSJ, Türk işadamının 300 milyon dolarlık proje için şu ana kadar 25 milyon dolarlık yatırım yaptığını yazdı. Gökdelende 389 apartman dairesi bulunduğunu ve bunların fiyatının 318 bin ile 1.9 milyon dolar arasında değiştiğini belirten WSJ, projeden şu ana kadar 45 Türk'ün daire aldığını vurguladı. Haberde, projeye yatırım yapan Türkler'e ilişkin sayı dışında başka bilgi verilmedi. Şimdi herkes, Türkiye'de dolar bozdurma seferberliği varken, dolarlarını ABD'de gayrimenkule yatıran zenginlerin kim olduğunu merak ediyor.