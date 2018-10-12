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Michael 250 km hızla yıktı geçti!

ABD’yi 50 yıl içinde vuran en şiddetli kasırga olduğu belirtilen ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği Michael Kasırgası'nın tropik fırtına haline dönüşmesine rağmen etkisinin henüz geçmediği, Kuzey Karolina ve Virginia’ya seller getirdiği kaydedildi. Kasırganın Meksiko Plajı bölgesini yıkıp geçtiği Reuters'ın fotoğraflarında ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:32 12 Ekim 2018
Haberler Dünya
ABD’yi 50 yıl içinde vuran en şiddetli kasırga olduğu belirtilen ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği Michael Kasırgası'nın tropik fırtına haline dönüşmesine rağmen etkisinin henüz geçmediği, Kuzey Karolina ve Virginia’ya seller getirdiği kaydedildi. Kasırganın Meksiko Plajı bölgesini yıkıp geçtiği Reuters'ın fotoğraflarında ortaya çıktı.

Florida Valisi Rick Scott, Panhandle halkının hayal edilemez bir yıkıma uğradığını söyledi. Scott, çok sayıda insanın hayatının değiştiğini, birçok ailenin her şeyini yitirdiğini, 130 kilometreye yayılan kasırganın tesir alanında yolların enkazla kapanması sebebiyle bazı bölgelere ulaşılamadığını söyledi.

En büyük yıkımın ise Meksiko Plajı’nda olduğu, Kategori 4'le saatte 250 kilometre hıza ulaşan kasırganın sahil kenarındaki bütün blokları yerle bir ettiği, kumsalda bazı beton kalıntılarından başka hiçbir şeyin ayakta kalmadığı belirtildi.

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Evlerin birbirlerinin üzerine binerek ağaç yığınları haline döndüğü, bütün çatıların uçarak yolların üzerine yığıldığı belirtildi. Eyalet yetkilileri Meksiko Plajı’ndaki 285 kişinin fırtınadan önce zorunlu olarak tahliye edildiğini belirtti.

 

Yıkımın çarpıcı boyutu havadan da görüntülendi.

Yıkımın çarpıcı boyutu havadan da görüntülendi.

Milli Muhafız askerlerinin yerle bir olan bölgeye girip 20 kişiyi sağ olarak kurtardığı, birçok bölge sakininin durumunun belli olmadığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Florida, Alabama, Georgia ve Carolina'da 900 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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Son güncelleme: android-time 11:1612.10.2018
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