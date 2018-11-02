Mide bulandıran cinayet… Önce öldürüp sonra düdüklü tencerede pişirdiler

Ukrayna'nın doğusu mide bulandıran bir olayla çalkalanıyor... Ülkenin doğusundaki Saltivka kasabasında yaşayan bir baba ve oğlunun birlikte içki içtikleri bir adamı öldürdüğü ve daha sonra vücudundan bazı parçaları kesip, düdüklü tencerede pişirerek yedikleri ortaya çıktı. Kafası olmayan cesedi bulan polis ikiliyi gözaltına aldı.

Gün geçmiyor ki dünyanın farklı bir noktasında mide bulandıran bir olay yaşanmasın… Bu sefer olay Ukrayna’nın doğusundaki Saltivka kasabasında meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre olay geçen hafta yaşandı.

Olay, 4 Ekim’den beri kayıp olan emekli bir polis memurunun ailesi yerel makamlarla iletişime geçmesiyle başladı. Başlatılan soruşturma kapsamında adamın kaybolmadan önce iki adamla birlikte bir mekanda alkol aldığı belirlendi. Bu görüntüyü inceleyen polis, baba-oğul olan diğer iki adamın evine baskın düzenledi. Yetkililer baskın sırasında 20 yaşındaki oğlan ve babayı gözaltına alırken yapılan inceleme sonucunda apartmanın bodrum katında bir ceset bulundu. Cesedi inceleyen polisler, adamın kafasının olmadığını ve bacağından bazı parçaların kesildiğini tespit etti.

Yetkililer soruşturmayı derinleştirirken, adamın kopan kafasını evin balkonundaki bir kutunun içinde buldu. Sorguya alınan oğul, adamı öldürdüklerini itiraf etti. İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki adam, “Evet öldürdük ve daha sonra bacaklarından ve göğsünden birkaç parçayı kesip düdüklü tencerede pişirip yedik. Eve misafirler geldiği için cesedi apartmanın bodrum katına götürdük ve kafasını da balkonda sakladık” dedi.

Bu açıklamanın ardından baba ve oğul gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan ailenin komşusu Alexandra Grabeynik, “Polisler bizi de sorguladı ve o sırada kafası olmayan cesedi gördük. Pantolonu sıyrılmıştı ve bacağından bazı parçaların kesildiğini gördük” dedi.

Kharkiv bölgesinin polis şefi Oleg Bekh, “Soruşturma devam ediyor ve resmi bir cinayet incelemesi başlatıldı. Eğer ikili suçlu bulunursa 10 yıldan müebbete kadar ceza alabilir” dedi.