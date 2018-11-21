Mide bulandıran görüntü: Keçiyi vurdu, eline alıp poz verdi

ABD'de yaşayan Larysa Switlyk'in İngiltere'de avlanması ve sonrasında çektiği fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı... 33 yaşındaki sunucunun bir keçiyi vurduktan sonra kanlar içinde bir yatak oyuncağı ile poz vermesi büyük tepki çekti.

ABD’li TV sunucusu Larysa Switlyk’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tartışma başlattı. Avcılığa meraklı olduğu bilinen 33 yaşındaki sunucunun kız arkadaşlarıyla birlikte İngiltere’de ava çıkması tepki çekti. Sosyal medya hesabında av sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Switlyk’in vurduğu bir yaban keçisinin yanında verdiği poz takipçilerinin tepkisini çekti.

Fotoğrafta elinde tüfekle yaban keçisinin yanında poz veren sunucu, diğer elinde de kanlar içindeki bir yatak oyuncağını tutarken görülüyor. Switlyk’in arkadaşları da bu fotoğraftan dolayı rahatsız olduklarını açıkladılar. Genç kadının 24 yaşındaki arkadaşı Jenna Gearing, “Larysa bu seyahatte çok garip davrandı. Vurduğu bir avın yanında yatak oyuncağıyla poz vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben artık onunla görüşmeme kararı aldım ve hatta o geziden de erken ayrıldım” dedi.

Switlyk’in arkadaşı, “Av sırasında çok küstah ve kendini beğenmiş davrandı. Öyle ki organizatör bile bu durumdan rahatsız olmuştu. Vurduğu keçinin yanında verdiği poz tahammül edilemezdi” dedi.