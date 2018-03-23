Mide bulandıran olay… Bu nasıl anne?

İsviçre'de son yılların en iğrenç çocuk istismarlarından biri yaşandı. 31 yaşındaki anne, seks oyuncaklarını 5 yaşındaki kızı üzerinde kullanırken, bu anları kameradan sevgilisine izletti.

St Gallen şehrinde yaşanan olayda 31 yaşındaki Sara I., 53 yaşındaki Frank Heitmueller ile internet üzerinden ilişki yaşamaya başladı.

Heitmueller’e cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gönderen Sara, iddiaya göre adamın isteği üzerine 5 yaşındaki kızının da görüntülerini yollamaya başladı.

Sara I, seks oyuncaklarını da kızı üzerinde kullanırken, iğrenç olay Heitmueller’ın karısının görüntüleri bulmasıyla ortaya çıktı.

Mahkemeye taşınan olay kapsamında ifade veren Sara I, Heitmuellerle anlaşma imzaladıklarını, adamı efendisi olarak gördüğünü ve her istediğini yaptığını söyledi.

Heitmueller ise Sara I. ile olan ilişkisini kabul ederken, çocukla ilgili olan iddiaları reddetti.

Mahkeme, anne Sara I.’ya 4 yıl 3 ay, Heitmueller’e ise 5 yıl hapis cezası verdi.