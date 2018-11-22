Mide bulandıran olay: Erkek arkadaşını öldürüp pişirdi, işçilere yedirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Faslı bir kadının, sevgilisini öldürdükten sonra cesedini parçalayıp, Pakistanlı işçilere yedirdiği iddia edildi.

Savcılar, kadının sevgilisini üç ay önce öldürdüğünü, ancak cinayetin zanlının evindeki mutfak robotunda bir insan dişinin bulunmasıyla ortaya çıkartıldığını söylüyor. Polise suçunu itiraf eden 30’lu yaşlarındaki kadının cinayeti bir “delilik” anında işlediğini söylediği belirtildi. Kadının kurbanıyla yedi yıldır birlikte olduğu belirtilirken, zanlının maktülün bir başka kadınla evlenmeyi planladığını söylemesinin ardından cinayeti işlediği söyleniyor.

Polis, maktülün nasıl öldürüldüğünü açıklamazken, zanlının geleneksel bir etli pilav yemeği yaparak, cesedi yakında çalışan Pakistanli işcilere yedirdiğini açıkladı. Cinayetin, kardeşinin Al Ain kentindeki eve gelip maktülü araması ve mutfak robotundaki insan dişini görmesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Kardeşinin daha sonra polise gidip, kayıp başvurusu yaptığı ve DNA testlerinin dişin maktüle ait olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

Polise göre kadın önce sevgilisini evden kovduğunu söyledi, ancak daha sonra polisin sorgusu altında çözülüp suçunu itiraf etti. Cinayetin ardından, kadının evi bir arkadaşının yardımıyla temizlediği ve akıl sağlığının kontrolü için hastaneye gönderildiği ifade edildi.