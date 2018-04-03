Mideniz kaldırmayacak… Oğluna bunu yedirdi…

Çin'in sosyal medya sitelerinde yayılan video ortalığı karıştırdı. Videoda bir anne, oğluna canlı canlı kurbağa yavrusu yedirirken görülüyor.

Çin’de yayılan video, ortalığı karıştırdı. Sosyal medya sitelerinde hızla yayılan görüntülerde, oğluna canlı canlı iribaş (kurbağa yavrusu) yediren bir anne görülüyor.

Görüntülerin yayılmasıyla sosyal medya kullanıcılarının da videodaki anneye tepki göstermesi gecikmedi. Kadını, “cahillikle” suçlayan kullanıcılar çocuğun hastalanma tehlikesine dikkat çekti.

Video hakkında görüşlerini aktaran Doktor Pei, iribaşların çok sayıda parazite sahip olduğunu ve bu parazitlerin çocuğa ciddi derecede zarar verebileceğini belirtti.

Geleneksel Çin herbolojisinde iribaşların, vücuttaki kistleri temizlediğine ve detoks etkisi yarattığına inanılıyor.