Mike Pompeo kimdir? ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu

ABD Başkanı Donal Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden aldı yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'u getirdi. Peki Mike Pompeo kimdir, hangi görüşleri savunmaktadır. İşte ABD'nin yeni dışişleri bakanı hakkında merak edilenler...

Mike Pompeo kimdir? 23 Ocak'ta CIA Direktörlüğü koltuğuna oturan Mike Pompeo, eski bir asker aynı zamanda bir hukukçu. Berlin Duvarı'nın yıkılması öncesi uzun yıllar Almanya'da görev yaptı. Birinci Körfez Savaşı'nda da aktif görev aldı. Pompeo, daha sonra bir savunma sanayi şirketinde CEO olarak çalışmaya başladı.

2010'daki seçimlerde Kansas'tan Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak ABD Kongresi'nin iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi'ne girdi. Ardından Demokrat Parti adaylarını geride bırakarak kongre üyeliğine kadar ilerledi. İstihbarat örgütlerini denetleyen CIA Alt Komitesi'nde de yer aldı. 2012'de ABD'li diplomatlara yapılan saldırıyı araştırdı.

Pompeo, 48 sayfalık ayrı bir rapor hazırlayarak dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un hatalı olduğunu bildirdi. Görev süresi boyunca başkanlık yapan Obama'yı da özellikle güvenlik politikaları sebebiyle çoğunlukla eleştiren Pompeo, ulusal güvenlik dairesi olan NSA'nın dinleme programlarını destekledi. ABD Başkanı olacağı kesinleşen Donald Trump CIA Direktörü olarak Pompeo'yu adayı gösterdi. 23 Ocak'ta ise Pompeo'nun adaylığı onaylandı.

ABD YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI MIKE POMPEO HANGİ GÖRÜŞLERİ SAVUNUYOR?

BBC Türkçe’nin haberine göre; Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanıyken ABD Başkanı Trump tarafından Dışişleri Bakanlığına atanan Mike Pompeo, Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor.

Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakar Çay Partisi hareketinden gelen eski kongre üyesi Pompeo, boğulma hissi veren su işkencesine desteği ve kürtaj karşıtı görüşleri ile gündeme gelmişti.

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter’da Türkiye’yi “totaliter İslamcı diktatörlük” olarak tanımlamıştı.

“Erdoğan hükümetinin anca İran yönetimi kadar demokratik olduğu” ifadelerini de kullanan Pompeo daha sonra bu Tweet’ini silmiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.

Mike Pompeo’nun 2013 yılında da “İslamcı teröristleri sert bir şekilde eleştirmeyen Müslüman din adamlarının terör saldırılarında suç ortağı olduklarına” yönelik sözleri, Demokratlar ve Müslüman lobi kuruluşları tarafından kınanmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Guantanamo Üssü’nü kapatma planına da karşı çıkan Pompeo, 2013’te cezaevini ziyarettikten sonra, açlık grevinde olan mahkumlar hakkında “Bana pek çoğu kilo almış gibi geldi” demişti.

Pompeoi su işkencesinin de, “hayati bilgilerin elde edilmesi için” kullanılabileceğini savunmuştu.

İnsan hakları kuruluşları ABD Senatosu’na, Pompeo’nun CIA Başkanlığı’nı onaylamama çağrısı yapmıştı.

Pompeo, devlete dair gizli belgeleri gazetecilere sızdıran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Edward Snowden’ın “idam edilmesi gereken bir vatan haini” olduğunu düşünüyor.

Trump’ın başkanlık seçimindeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton’a yönelik eleştirileriyle bilinen Pompeo, Clinton’ı 11 Eylül 2012’de Libya’nın Bengazi kentinde ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırının “üzerini örtmekle” suçlamıştı.

Mike Pompeo, annenin hayati tehlikesinin bulunması haricinde kürtaja da karşı çıkıyor.

Pompeo, Kongre üyeliği öncesi petrol sahalarına malzeme sağlayan bir firmayı yönetiyordu ve karbon salımını azaltmaya çalışan ABD Çevre Koruma Ajansı’nı da eleştiriyordu.