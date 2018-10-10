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Mila’nın dövmesi İngilizler’in alay konusu oldu!

Türkiye'de yayınlanan bir izdivaç programıyla 'ünlenen' gelin adayı Naz Mila, yaptırdığı dövmedeki hatayla İngiliz basınında alay konusu oldu. Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:52 10 Ekim 2018
Haberler Dünya
Mila’nın dövmesi İngilizler’in alay konusu oldu!
Türkiye'de yayınlanan bir izdivaç programıyla 'ünlenen' gelin adayı Naz Mila, yaptırdığı dövmedeki hatayla İngiliz basınında alay konusu oldu. Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.

Bir dönem Türk televizyonlarında çok popüler olan ve her kanalda ayrı bir örneği bulunan izdivaç programlarında ünlü olmuştu Naz Mila. Programların yayından kaldırılmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Mila, son günlerde dövmesiyle konuşuluyor.

Naz Mila izdivaç programıyla tanındı.

Naz Mila izdivaç programıyla tanındı.

Mila’nın İngilizce yaptırmak istediği dövmesindeki hata İngiliz basınına kadar ulaştı. ‘Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir’ yazdırmak istediği düşünülen Mila, ‘Tek bir Tanrı’yı yanlışlar ve yanlışlarımla yargılayabilirim’ ( I can judge a single god with my wrongs and wrongs) gibi bir cümleyi dövme yaptırdı.

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Hayranlarını etkileyeceğini düşünerek bunu sosyal medyadan paylaşan Mila, İngiltere’nin Daily Mail ve The Sun gibi önde gelen gazetelerinin alay konusu oldu.

Daily Mail haberi böyle verdi.

Daily Mail haberi böyle verdi.

Tabloid gazeteler Mila’nın dövmesi hakkında ‘Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun’ yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: android-time 16:5610.10.2018
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