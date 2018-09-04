Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye: PKK bölgeyi terk etmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i arayarak Suriye'de bulunan PKK-YPG'li militanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’da yer alan haber göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de bulunan PKK-YPG güçlerinden Ankara’nın duyduğu rahatsızlığı ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’e iletti.

Haberde Ankara’nın, ABD’ye PKK-YPG’yi desteklemesinden ötürü öfkeli olduğu belirtilirken Menbiç’te düzenlenen ortak devriyelere de vurgu yapıldı.

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ESAD’IN SONRAKİ HEDEFİ KUZEY SURİYE

Öte yandan Esad güçlerinin ‘Suriye’nin her bir santimini geri almak istediği’ açıklamasına yer verilen haberde Esad’ın bir sonraki hedefi olarak, ülkenin kuzeyindeki Kürt bölgesi gösterildi.