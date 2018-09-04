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Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye: PKK bölgeyi terk etmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i arayarak Suriye'de bulunan PKK-YPG'li militanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

android-time 22:36 4 Eylül 2018
Haberler Dünya
Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye: PKK bölgeyi terk etmeli
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i arayarak Suriye'de bulunan PKK-YPG'li militanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’da yer alan haber göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de bulunan PKK-YPG güçlerinden Ankara’nın duyduğu rahatsızlığı ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’e iletti.

Haberde Ankara’nın, ABD’ye PKK-YPG’yi desteklemesinden ötürü öfkeli olduğu belirtilirken Menbiç’te düzenlenen ortak devriyelere de vurgu yapıldı.

ESAD’IN SONRAKİ HEDEFİ KUZEY SURİYE

Öte yandan Esad güçlerinin ‘Suriye’nin her bir santimini geri almak istediği’ açıklamasına yer verilen haberde Esad’ın bir sonraki hedefi olarak, ülkenin kuzeyindeki Kürt bölgesi gösterildi.

Son güncelleme: android-time 22:4004.09.2018
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