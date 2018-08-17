Akar ve Fidan’dan Moskova’da kritik görüşme

Rus haber ajansı TASS'ın son dakika duyurduğu habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Moskova'da gerçekleştirilen görüşmede Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusu görüşüldü.

Rusya Savuma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova’da bir araya gelen Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları, Suriye’deki insani durumu ve ikili işbirliğini ele aldı.

“Sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye’deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusuna özel önem verildi” denen açıklamada, Şoygu ve Akar’ın iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğini istişare ettiğinin altını çizildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki bakan arasındaki görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğini de vurguladı.