Milli Savunma Bakanlığı: Ağır silahlar İdlib’den çekildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında İdlib'deki ağır silahların çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) istikrarın temini için, garantör devletler olan Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı imzalanmıştır.

Mutabakat gereği; sahanın coğrafi yapısı ile yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İGAB sınırları boyunca 15-20 km. derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge (SAB) oluşturulmuştur.

Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda, İdlib’de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB’tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

İdlib’de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mütabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir.”



‘1000 militan terk etti’

Öte yandan Rusya kanadından da İdlib’le ilgili açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, 1.000’den fazla militanın Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde silahlardan arındırılmış bölgeyi terk ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 17 Eylül’de iki ülkenin İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıklamışlardı. Açıklamalarda ayrıca 15 Ekim tarihine kadar “radikal” muhaliflerin çekileceği belirtilmişti.