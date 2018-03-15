Milyarder girişimci kendisini öldürmeleri için 10 bin dolar verdi

ABD'de teknoloji girişimleriyle tanınan Sam Altman, hayatını sonlandırıp beynini dijital ortama aktaracak olan bir şirkete 10 bin dolar ödedi.

ABD’li girişimci Sam Altman, insan beynini dijital ortama aktarma üzerine çalışmalar yapan bir şirkete sıra dışı bir teklifte bulundu.

Altman, Nectome adlı şirketin bekleme listesine alınmak için 10 bin dolar ödeme yaptı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile ortak çalışmalar yürüten Nectome, zihinsel açıdan ölümsüzlük vadediyor.

Şirket, insan vücuduna çeşitli kimyasallar enjekte edildikten sonra beynin çalışma fonksiyonlarını bir bilgisayara aktardıklarını belirtiyor.

Bu sayede dijital olarak ölümsüz olunabileceğini öne süren şirket, bu işlemin insan vücudu için ise ‘öldürücü’ olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle çalışmalarını sadece ölümcül hastalığı olan kişilerle yaptıklarını açıklayan şirket, projeye katılmak isteyen diğer kişilere bekleme listesi oluşturdu.

Teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Altman da, gelecekte ölümsüz olabilmek için bu bekleme listesine giren isimlerden oldu.

Ötanaziye benzer bir prosedür içeren projeye ABD’de yalnızca 5 eyalette izin veriliyor.

Projeyle ilgili bir makale yayınlayan Dr Ian Pearson, söz konusu teknolojinin gelişmesiyle dijital ortamda yaşayan insan bilincinin robot bedenlerini kontrol edebileceğini iddia ediyor.