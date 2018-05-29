Milyarder iş adamı hayatını kaybetti

Dünyanın 57., Fransa’nın ise 4. en zengin işadamı olan medya ve havacılık devi Serge Dassault, 93 yaşında kalp krizinden öldü. Le Figaro Gazetesi’nin de sahibi olan Dassault’nun, Paris’teki şirket merkezinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Legion d'Honneur nişanına sahip olan Dassault, 2004-2017 arasında Fransa Senatosu'nda görev yapmıştı. Vergi kaçırdığı ortaya çıkan Dassault'ya şubat ayında 5 yıl seçilme hakkının elinden alınması ve 2 milyon Euro para cezası verilmişti. TÜRK DOSTUYDU Serge Dassault, Fransız meclisine getirilen sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı için hükümete mektup yazmış ve girişimin önlenmesi için ciddi çabalarda bulunmuştu. Türkiye’yi çok seven Serge Dassault, ülkedeki Falcon iş jeti satışlarını da yakından takip ediyordu. Aynı zamanda Falcon kullanıcısı olan iş adamları Aydın Doğan, Mehmet Cengiz Dassault’un dostları arasındaydı.